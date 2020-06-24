Тоннель обрушился в Болгарии

На автомагистрали «Струма» в Болгарии рухнул строящийся тоннель, сообщает местное издание Novinite.

Как отмечает издание, каменная масса обрушилась во время строительства железной дороги. Обвал произошел в левой трубе у южного выхода из тоннеля. В результате случившегося пострадали трое рабочих, их госпитализировали в больницу.

В настоящее время район оцепила полиция. Причины обвала пока не называются.

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