Тоннель обрушился в Болгарии
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На автомагистрали «Струма» в Болгарии рухнул строящийся тоннель, сообщает местное издание Novinite.
Как отмечает издание, каменная масса обрушилась во время строительства железной дороги. Обвал произошел в левой трубе у южного выхода из тоннеля. В результате случившегося пострадали трое рабочих, их госпитализировали в больницу.
В настоящее время район оцепила полиция. Причины обвала пока не называются.
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