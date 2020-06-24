Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Депутаты устроили потасовку во время заседания в Саратовской областной думе, сообщает РИА «Новости».

Драка произошла накануне на заседании, которое длилось почти 12 часов. Встреча была посвящена неэтичному поведению членов облдумы Дмитрия Чернышевского и Николая Бондаренко. Потасовка началась после того, как Бондаренко начал снимать происходящее, а сосед Бушуева Анатолий Ципящук бросил в Бондаренко бутылку с водой со словами: «Проваливай отсюда!» Тогда облитый Бондаренко решил повторить это же действие с обидчиком, но на него набросился Чернышевский и начал бить.

По мнению главы фракции ЛПДР Дмитрия Пьяных, Бондаренко долго провоцировал и оскорблял, поэтому «получил бутылкой в маковку».

Член Общественной палаты области Николай Скворцов назвал случившееся «отстаиванием интересов избирателей».

«Вы думаете, по улицам страшно ходить? Это вы просто еще в нашу думу не заходили! Наши депутаты так отстаивают интересы избирателей, что готовы задушить друг друга в порыве дискуссии — в прямом смысле слова», — констатировал Скворцов.

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