Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Депутаты устроили потасовку во время заседания в Саратовской областной думе, сообщает РИА «Новости».
Драка произошла накануне на заседании, которое длилось почти 12 часов. Встреча была посвящена неэтичному поведению членов облдумы Дмитрия Чернышевского и Николая Бондаренко. Потасовка началась после того, как Бондаренко начал снимать происходящее, а сосед Бушуева Анатолий Ципящук бросил в Бондаренко бутылку с водой со словами: «Проваливай отсюда!» Тогда облитый Бондаренко решил повторить это же действие с обидчиком, но на него набросился Чернышевский и начал бить.
По мнению главы фракции ЛПДР Дмитрия Пьяных, Бондаренко долго провоцировал и оскорблял, поэтому «получил бутылкой в маковку».
Член Общественной палаты области Николай Скворцов назвал случившееся «отстаиванием интересов избирателей».
«Вы думаете, по улицам страшно ходить? Это вы просто еще в нашу думу не заходили! Наши депутаты так отстаивают интересы избирателей, что готовы задушить друг друга в порыве дискуссии — в прямом смысле слова», — констатировал Скворцов.
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