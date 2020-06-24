В Москве выявили 811 случаев COVID-19 за прошедшие сутки

Прирост новых случаев коронавируса в Москве за сутки составил 811, сообщает оперативный штаб.

Стоит отметить, что такого низкого числа случаев в столице не было с 8 апреля. Также за 24 часа выявлено 2 020 выздоровевших и 11 умерших от коронавируса.

Всего с начала эпидемии обнаружили свыше 216,9 тыс. заразившихся, вылечились после заражения более 141 тыс. пациентов, умерли — 3 657.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. За минувшие сутки в России выявлено 7 176 случаев новой коронавирусной инфекции

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