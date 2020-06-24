Премьер Украины вылетел в охваченную наводнениями область
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр внутренних дел страны Арсен Аваков вылетели в охваченную наводнениями Ивано-Франковскую область, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьера.
Министры займутся координацией деятельности местных органов власти по преодолению последствий непогоды, отметил Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков на Украине погибли три человека, еще 389 человек эвакуированы.
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