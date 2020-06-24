Еще 2020 пациентов с COVID-19 выздоровели в Москве
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За минувшие сутки в Москве 2020 пациентов полностью вылечились от новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-мэра столицы по социальным вопросам Анастасию Ракову.
За все время пандемии в Москве выздоровели 141 268 человек, отметила Ракова.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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