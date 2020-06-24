Число выявленных случаев коронавируса в Грузии возросло до 914

За минувшие сутки в Грузии коронавирус диагностировали у трех человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав страны.

Таким образом, с начала пандемии в Грузии выявили всего 914 заболевших, 768 выздоровевших и 14 умерших.

По данным ведомства, в настоящее время на карантине находятся 2744 человека, а под наблюдением врачей в стационарах — 258 пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились коронавирусом свыше 9,2 млн человек.

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