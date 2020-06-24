Более 5,3 тыс квартир и домов в ЛНР остались без электричества из-за грозы
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Свыше 5,3 тысячи абонентов в шести населенных пунктах самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) остались без электричества из-за грозы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР.
В ведомстве уточнили, что в системах ЖКХ республики сейчас действуют четыре аварийные ситуации, три из которых связаны с электроснабжением.
Ремонтные работы будут проведены 24 июня, добавили в МЧС.
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