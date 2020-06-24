Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Микронезии

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в 87 км от населенного пункта Йиго на острове Гуам в акватории Тихого океана, передает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).

По ее данным, эпицентр землетрясения находился на глубине 68.1 км и имел координаты 14.01 градуса северной широты и 145.54 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре оценивается как «разрушительное».

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