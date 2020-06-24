Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Микронезии
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Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в 87 км от населенного пункта Йиго на острове Гуам в акватории Тихого океана, передает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).
По ее данным, эпицентр землетрясения находился на глубине 68.1 км и имел координаты 14.01 градуса северной широты и 145.54 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре оценивается как «разрушительное».
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