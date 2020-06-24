В Чарлстоне снесут памятник теоретика рабства Кэлхуна

В Южной Калифорнии городской совет Чарлстона единогласно постановил убрать с центральной площади статую бывшего вице-президента и идеолога рабовладельческой политики Джона Кэлхуна . Об этом сообщает телеканал Live 5 News WCSC.

Предполагается, что статую перенесут в музей или научное учреждение.

В настоящее время в западных странах протестующие за права чернокожих сносят памятники историческим деятелям, чьи взгляды на мир сегодня можно охарактеризовать как расистские.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп приказал задерживать любого, кто портит памятники

— И Рузвельта тоже: почему сносят статую экс-президента США

— «Герои не живут вечно»: чьи памятники сносят в США