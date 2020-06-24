Шесть человек погибли при крушении легкого самолета на севере Мексики

В мексиканском штате Чиуауа потерпел крушение легкий самолет марки Cessna, передает Lopez Doriga.

В результате погибли шесть человек в возрасте от 13 до 20 лет. Уточняется, что один из них был несовершеннолетний.

В соответствии с планом полета, накануне самолет взлетел из города Камарго в направлении Гуасаве, но не прибыл в пункт назначения. 23 июня воздушная поисковая операция обнаружила его обломки в районе границы штатов Чиуауа и Синалоа.

23 июня в Мексике также произошло землетрясение магнитудой 7,4, в результате которого пять человек погибли и 30 пострадали.

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