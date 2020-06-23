В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию

В Санкт-Петербурге с 25 июня возобновляется плановая госпитализация, а также убирается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций и на плановую диспансеризацию населения, передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова.

Отмечается,что с 23 июня также возобновляются медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение.

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