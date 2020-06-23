Арестованного за пьяное ДТП внука экс-губернатора Хабаровского края госпитализировали

Внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев, которого арестовали на 12 суток за вождение в пьяном виде, вечером 19 июня был доставлен из спецприемника в одну из больниц cтолицы. Об этом сообщает RT со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии «ОНК» Москвы Алексея Мельникова.

По его словам, информация о госпитализации Ишаева стала известна во вторник, 23 июня, в ходе проверки спецприемника №2 для лиц, отбывающих административный арест.

Как уточнил Мельников, диагноз сына бывшего губернатора не разглашается.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на 12 суток Игоря Ишаева за вождение в нетрезвом виде. Сын бывшего чиновника стал виновником аварии в Москве, столкнувшись с двумя встречными машинами. Мужчина утверждал, что в момент ДТП был трезв и выпил две бутылки пива уже после случившегося.

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