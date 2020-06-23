На Чернобыльской АЭС выявлен случай коронавируса

Случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлен cреди персонала Чернобыльской атомной электростанции. Об этом в своем Facebook сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

По данным агентства, работник ЧАЭС с подтвержденным диагнозом коронавирус был обнаружен 23 июня. Там отметили, что из-за очередного отпуска последний раз он находился на станции 9 июня.

«Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача», — указано в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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