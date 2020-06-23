Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.

Глава государства отметил, что прошедшие в борьбе с болезнью месяцы были непростыми для всех россиян. В это время были ограничения для работы и общения, тревоги, опасения и горечь потерь, а также мысли о том, «как защитить, оградить от беды самых близких людей, как обеспечить семью, детей, поддержать родителей».

Путин подчеркнул, что российское общество не растерялось и достойно встретило угрозу. Он поблагодарил граждан страны за ответственное отношение к соблюдению ограничительных мер в самый опасный период пандемии.

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