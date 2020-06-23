Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией

Президент России Владимир Путин во время обращения к нации выступил с предложением продлить выплаты соцработникам до 15 сентября из-за пандемии коронавируса. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».

По его словам, речь идет о сотрудниках социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, а также о педагогах, психологах и медицинском персонале.

«Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля, предлагаю также продлить их еще на два месяца - то есть, до 15 сентября», — сказал Путин.

Он также отметил, что для таких специалистов эти выплаты будут учитываться для расчета отпускных, как и в случае с медицинскими работниками.

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