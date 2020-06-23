Президент России Владимир Путин перечислил нерешенные проблемы, которые вскрылись из-за пандемии.

Так, он отметил, что во время борьбы с коронавирусом возникли проблемы с оказанием плановой медицинской помощи.

«Мы должны извлечь уроки из этой ситуации. Все те значительные средства, которые за месяцы борьбы с эпидемией вложены в переоснащение больниц, в оборудование, в обучение врачей, уже работают и будут работать на развитие нашего здравоохранения в целом», — сказал Путин.

По его словам, еще многое предстоит сделать для повышения качества и доступности медицинской помощи.