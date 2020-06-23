Египет снимает большинство ограничений из-за COVID-19 с 27 июня, заявил премьер-министр Мустафа Мадбули, передает РИА «Новости».

В стране начнут работу ранее закрытые из-за пандемии кафе и рестораны. откроются религиозные учреждения.

В кафе и ресторанах будет разрешено заполнять максимум 25% от обычного числа мест. По аналогичному принципу начнут работать театры и кинотеатры.

Министр по делам древностей и туризма Египта Халед аль-Анани заявил, что потери турсектора из-за пандемии превысило $3 млрд.

Ранее сообщалось, что гостиницы Египта начнут принимать туристов с 1 июля.