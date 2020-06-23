Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана выписали после перенесенного коронавируса

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Евгений Ройзман Евгений Ройзман
Евгений Ройзман
Пресс-служба партии «Яблоко»

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Выздоровел! Выписали», — написал он в публикации.

Ройзман также выразил большую благодарность медикам и гражданам за поддержку.

До этого стало известно, что Ройзмана госпитализировали в медучреждение с пневмонией.

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