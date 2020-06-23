Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана выписали после перенесенного коронавируса
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Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Выздоровел! Выписали», — написал он в публикации.
Ройзман также выразил большую благодарность медикам и гражданам за поддержку.
До этого стало известно, что Ройзмана госпитализировали в медучреждение с пневмонией.
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