В Туве из-за внезапно выпавшего снега насмерть замерзли более 900 овец
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Внезапно выпавший снег со штормовым ветром в Туве стал причиной гибели более 900 овец, которые паслись в непогоду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минсельхоза республики.
«На территории 7 муниципальных образованиях Республики Тыва выпал сильный мокрый снег со шквалистым ветром, в результате чего был выявлен падёж мелкого рогатого скота, по предварительным данным, в 902 голов», — заявили в региональном ведомстве.
По данным минсельхоза, овцы могли погибнуть из-за переохлаждения после стрижки. Не исключено увеличение количества жертв среди животных.
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