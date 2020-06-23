В Туве из-за внезапно выпавшего снега насмерть замерзли более 900 овец

Внезапно выпавший снег со штормовым ветром в Туве стал причиной гибели более 900 овец, которые паслись в непогоду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минсельхоза республики.

«На территории 7 муниципальных образованиях Республики Тыва выпал сильный мокрый снег со шквалистым ветром, в результате чего был выявлен падёж мелкого рогатого скота, по предварительным данным, в 902 голов», — заявили в региональном ведомстве.

По данным минсельхоза, овцы могли погибнуть из-за переохлаждения после стрижки. Не исключено увеличение количества жертв среди животных.

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