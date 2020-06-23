Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.

«Да, к сожалению, скончался сегодня. До вскрытия пока основная версия — инфаркт», — сказал Кондратьев.

Евгений Тарло представлял в Совете Федерации Тамбовскую область с 2007 по 2015 год.

На протяжении жизни Тарло занимался преподаванием и юридической деятельностью. Он написал ряд учебных пособий и серию научных работ по праву и адвокатуре.