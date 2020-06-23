Уголовное дело о запертых в квартире пяти детях передано следствию

Столичная прокуратура передала в Следственный комитет уголовное дело о запертых на несколько дней в квартире пяти маленьких детях. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе прокуратуры.

«Прокуратура города Москвы передала уголовное дело по факту оставления пятерых малолетних детей в опасности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в органы Главного следственного управления СК России по городу Москве», — заявили в ведомстве.

Ранее прокуратура возбудила уголовное дело об оставлении в опасности после того, как москвичка заперла детей в возрасте от 2 до 13 лет в квартире и на несколько дней уехала из города, подвергнув их жизнь и здоровье угрозе.

Спасатели в квартиру вызвали соседи, когда услышали крики о помощи.

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