В Росстате назвали причины расхождения данных о смертности от COVID-19

Глава Росстата Павел Малков объяснил проблемы в сборе данных о смертности от кронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он пояснил, что штаб по борьбе с COVID-19 публикует оперативные данные.

При этом Росстат опирается на данные свидетельств о смерти. Сложности возникают из-за того, что от момента регистрации смерти пациента с коронавирусом до составления окончательного медицинского заключения проходит время. Только после этого информация может быть занесена в базу данных.

Также Малков отметил, что в ряде российских регионов обязанность регистрировать смерть в ЗАГСе не закреплена на уровне закона.

Кроме того, у некоторых народов принято хоронить умершего без проведения вскрытия, хотя составить окончательное заключение может лишь патологоанатом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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