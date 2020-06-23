Полиция расследует кражу двух бутылок коньяка в Москве

Неизвестные похитили из алкогольного магазина в центре Москвы две бутылки элитного коньяка стоимостью 180 тыс. рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление столичного главка МВД РФ.

По словам правоохранителей, в полицию обратился сотрудник магазина, который заявил, что кто-то из посетителей похитил с прилавков коньяк Remy Martin Louis стоимостью 87 тыс. рублей и Hennesy Paradis Imperial стоимостью 90 тыс. рублей.

Полиция начала проверку по факту происшествия.

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