В Индии за сутки коронавирусом заразились почти 15 тысяч человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии с начала пандемии составило 440 215, за сутки заразились почти 15 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

По данным ведомства, в понедельник в стране фиксировали 425 282 случая заболевания, ко вторнику (23 июня) эта цифра увеличилась почти на 15 тыс. заболевших.

Согласно статистике, Индия вышла на четвертое место по распространению инфекции среди всех стран, обогнав Италию, Испанию и Великобританию.

Всего в стране от инфекции погибли 14 011 пациентов, выздоровели 237 195 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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