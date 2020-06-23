Жителям европейской части России обещают жаркие выходные
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве и других регионах западной половины европейской части страны ожидается аномальная жара. Об этом пишет ТАСС.
Изменения погоды начнутся в пятницу, 26 июня. Температура будет превышать норму примерно на 5 градусов и поднимется выше 30°C.
Так, в грядущие выходные ожидается от 26°C до 31°C. Как отмечается, аномальная жара продержится до завершения недели.
До пятницы температура в Москве будет варьироваться от 17°C до 25°C.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сильный дождь и гроза ожидаются в Москве 23 июня