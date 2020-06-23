Сильный дождь и гроза ожидаются в Москве 23 июня

Во вторник, 23 июня, в Москве ожидается облачная и дождливая погода, сообщает Гидрометцентр.

Днем в городе температура воздуха будет варьироваться от +17℃ до +19℃. Местами возможен сильный дождь с грозой. Ветер восточный и юго-восточный 5-10 м/с.

Вечером и ночью ожидается снижение температуры до +10℃, без осадков.

Давление составит 749 мм рт. ст.

Более подробный прогноз есть на странице погоды.

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