Облако пыли из пустыни Сахара пересечет Атлантический океан и долетит до Мексики

Огромное облако пыли из африканской Сахары пересечет Атлантический океан и долетит до Мексики уже во вторник, 23 июня. Об этом сообщается на странице в Twitter Национальной координации гражданской защиты.

Впервые большое скопление пыли было зафиксировано над Атлантическим океаном 18 июня. По последним данным метеорологов, пыль уже достигла Центральной Америки.

«Ожидается прибытие в регионы Мексики», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пыль из пустыни Сахара не первый год пересекает океан и прилетает в сторону Мексики. Мексиканцев уже предупредили о важности использования средств защиты дыхания и глаз в случае сильного загрязнения воздуха.

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