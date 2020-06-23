Спасатели ликвидировали еще 60 лесных пожаров в России

За минувшие сутки спасатели смогли потушить в российских регионах еще 60 лесных пожаров на площади 4 974 га. Об этом говорится в сообщении «Авиалесоохраны», поступившем в «Газету.Ru».

По состоянию на 00.00 мск, на территории страны действовали 109 лесных пожаров на площади 42 220 га. В частности, 32 пожара на площади 17 049 га были зафиксированы в Камчатском крае, еще девять возгораний площадью 22 146 га в Чукотском автономном округе, 16 очагов (на площади 384 га) в Красноярском крае и т. д.

В настоящее время продолжают тушить пожары 1 977 человек и 351 единица техники. Кроме того, в Чукотском АО задействованы 13 парашютистов-десантников, а в Красноярском крае — 7 парашютистов-десантников «Авиалесоохраны».

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах Российской Федерации.

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