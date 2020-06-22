Четвертого погибшего нашли под завалами дома в Киеве
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Тело четвертого погибшего при взрыве обнаружено под завалами многоэтажного дома в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, новой жертвой является мужчина, написал Кличко. Он добавил, что в настоящее время неизвестной остается судьба еще одного человека.
Утром 21 июня в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв, в результате было разрушено перекрытие четырех этажей.
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