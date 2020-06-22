Московская прокуратура проверяет информацию о запертых в квартире детях

Прокуратура Москвы проверяет информацию о женщине, оставившей детей в запертой квартире на несколько дней, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По предварительной информации, москвичка заперла детей в возрасте от 2 до 13 лет в квартире и на несколько дней уехала из города, заявили в ведомстве.

Ход расследования уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего поставлен на контроль в прокуратуре.