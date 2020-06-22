Число случаев COVID-19 в мире превысило 9 млн

Более 9 млн случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано в мире, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По информации университета, всего в мире подтверждено 9 003 042 случая COVID-19, из них 469 122 – с летальным исходом. Выздоровели 4 463 969 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава ВОЗ: последствия пандемии будут ощущаться в течение десятилетий

— Связь установлена: как группа крови влияет на COVID-19