Число случаев COVID-19 в мире превысило 9 млн
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Более 9 млн случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано в мире, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
По информации университета, всего в мире подтверждено 9 003 042 случая COVID-19, из них 469 122 – с летальным исходом. Выздоровели 4 463 969 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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