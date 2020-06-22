Суд арестовал активиста Петра Верзилова на 15 суток

Мещанский суд Москвы приговорил активиста и издателя портала «Медиазона» Петра Верзилова к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя суда.

«Суд признал Верзилова виновным в административном правонарушении, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — сказали в суде.

Причиной административного дела стала нецензурная брань активиста в адрес прохожего, отметили в суде.

Сам Верзилов заявил, что не выражался на улице, где его задержали полицейские, и указал, что в материалах дела «подозрительно отсутствуют» личные данные прохожего.

Кроме того, по его словам, у суда нет свидетелей этого правонарушения, кроме полицейских.

21 июня сотрудники центра «Э» МВД России вскрыли дверь в квартиру активиста в Москве, задержали его и доставили на допрос в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.

Как заявил активист, когда он вышел из ОВД после задержания сотрудниками центра «Э» МВД РФ, то зашел в магазин купить смартфон. Там на него напал человек, началась драка и полиция сразу забрала его в участок.

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