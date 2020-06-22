Источник сообщил о задержании экс-депутата за стрельбу по лодке с людьми

В Ленинградской области задержан экс-депутат от «Единой России» и бизнесмен Илья Русинов, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Русинова задержали за то, что он открыл огонь из карабина по лодке, в которой находились люди.

Ранее в региональном управлении СК сообщили, не называя имени задержанного, что 35-летний мужчина стрелял по лодке с людьми, которая подплыла к его участку.

В результате была ранена женщина, она госпитализирована. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.