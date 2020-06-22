Ярославский депутат просит СК проверить пост Дудя о поправках в Конституцию

Ярославский депутат Дмитрий Петровский обратился в Следственный комитет России с требованием проверить пост журналиста и блогера Юрия Дудя о поправках в Конституцию «по факту публичного оскорбления власти». Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

По мнению депутата, в публикации Дудя содержатся оскорбления президента России, за что журналист «должен быть привлечен к ответственности».

При этом Петровский подчеркивает, что допускает несогласие с позицией главы государства, однако считает, что «путь оскорблений» президента является неправильным.

О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

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