Адвокат обвиняемого по делу MH17 указал на недостатки в расследовании

Нидерландская прокуратура, возглавляющая международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулась с рядом препятствий при расследовании причин авиакатастрофы, передает РИА «Новости» со ссылкой на голландского адвоката Олега Пулатова Баудевейна ван Эйка.

По словам защиты, данные препятствия отразились на качестве результатов расследовании, поэтому дело еще не готово к тому, чтобы его рассматривал суд.

В частности, ван Эйк рассказал о том, что на месте крушения не проводилась судебно-медицинская экспертиза, и гособвинение не имело возможности оцепить место крушения. С связи с чем почти через четыре месяца после катастрофы доказательства могли быть утеряны, сфабрикованы или даже подброшены, заметил адвокат.

Он также напомнил, что были восстановлены и исследованы только 30% обломков самолета.

Кроме того, ван Эйк обратил внимание на то, что в июле 2014 года прокуратура Голландии не могла прослушивать телефонные разговоры и зависела в этом смысле от СБУ, предоставившей записи только ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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