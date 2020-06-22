В Белоруссии число заражений коронавирусом приблизилось к 60 тысячам

В Белоруссии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 518, достигнув 59 023, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что с начала эпидемии умер 351, выздоровели 37 923 пациента. В стране провели почти 877 тыс. тестов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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