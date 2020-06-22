Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей

В Орловской области обнаружен колодец, куда нацисты сбрасывали детей из концлагеря, сообщается на сайте СК России.

Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО «Костер» в поселке Крутовском.

В ведомстве рассказали, что была начата доследственная проверка по факту совершения преступных действий в отношении мирного населения солдатами вермахта в годы Великой Отечественной войны.

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