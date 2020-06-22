Адвокат Верзилова рассказал, из-за чего на активиста составили протокол

Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова составили из-за мата, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката активиста.

По словам защитника, Верзилов «якобы неоднократно выражался нецензурной бранью, когда вышел на улицу после допроса».

Адвокат также рассказал, что, согласно медосвидетельствованию, ни один из участников стычки травм не получил.

21 июня сотрудники центра «Э» МВД России вскрыли дверь в квартиру активиста в Москве, задержали его и доставили на допрос в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. Затем в отношении Верзилова был составлен протокол о мелком хулиганстве. Данная статья КоАП предполагает до 15 суток ареста.

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