Большинство американцев не смогли ответить на вопрос о празднике 8 мая
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Большинство американцев не знают, что 8 мая на Западе отмечается День капитуляции Германии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрос »Sputnik. Мнения».
Исследование продемонстрировало, что 69% респондентов либо не знали, какое событие произошло 8 мая, либо ответили на соответствующий вопрос неправильно.
Правильные ответы дали менее трети опрошенных.
Кроме того, 77% американцев считают Германию главным противником США во Второй мировой войне, 11% — Россию, а еще 5% — Китай, 8% не смогли дать ответ.
Опрос также показал, что 12% человек не знают, что такое холокост.
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