Южная Корея объявила о второй волне заражений COVID-19

Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Ген сообщила, что столицу страны Сеул и его окрестности настигла вторая волна заражений коронавируса, передает Yonhap News Agency.

По словам Чон Ын Ген, в KCDC ожидали начала второй волны осенью или зимой, однако их прогнозы оказались неверными.

В организации также выразили опасение, что что до тех пор, пока люди будут тесно контактировать друг с другом, распространение инфекции будет продолжаться.

В свою очередь, власти Сеула предупредили жителей о том, что в столице может быть вновь введен режим социальной дистанции, если в ближайшие три дня суточный прирост новых заражений превысит 30 человек или же число больничных коек будет заполнено по меньшей мере на 70%.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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