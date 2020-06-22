Суд приговорил фигурантов дела «Сети»* к 5,5 и 7 годам колонии
Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова по делу террористической организации «Сеть», передает РИА «Новости».
Оба признаны виновными в участии в террористической организации.
Суд в качестве наказания назначил 5 лет и 6 месяцев Бояршинову и 7 лет — Филинкову в колонии общего режима.
10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам дела «Сети». Молодые люди обвинялись в создании террористического сообщества и планировании атак во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Подсудимые получили сроки от 6 до 18 лет. По их словам, признательные показания они давали под пытками, а судебный процесс проводился с грубыми нарушениями закона.
*Сообщество «Сеть» является террористической организацией и запрещено в России.
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