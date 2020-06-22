Россияне смогут получить большинство госуслуг удаленно

Правительство реформирует сервис госуслуг — большую часть можно будет получить удаленно. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«На этот год мы меняем порядок получения гражданами государственных и муниципальных услуг. Соответствующее постановление правительства подписано», — сказал Мишустин.

Премьер отметил, что это позволит сохранить время, силы и нервы людей. По его словам, правительство будет дальше расширять перечень электронных услуг.

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