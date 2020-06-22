Песков заявил, что не в курсе истории с задержанием Верзилова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе истории с задержанием участника арт-группы «Война» и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, передает корреспондент «Газеты.ru».

«Я не располагаю информацией насчет того, кто был задержан и какими методами, поэтому я ничего не могу сказать», — сказал представитель Кремля.

21 июня сотрудники центра «Э» МВД России вскрыли дверь в квартиру активиста в Москве, задержали его и доставили на допрос в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. Затем в отношении Верзилова был составлен протокол о мелком хулиганстве. Данная статья КоАП предполагает до 15 суток ареста.

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