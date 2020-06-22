В Башкирии появилась остановка «Антиковидная»
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Под Уфой рядом с инфекционной больницей появилась остановка «Антиковидная», пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«Остановка около нового инфекционного центра действительно получила название «Антиковидная», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что название должно напомнить о подвиге врачей, а также строителей, создавших в рекордные сроки современный инфекционный госпиталь.
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