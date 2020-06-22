Московские врачи вылечили от COVID-19 более 136 тысяч человек

Еще 1 114 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Таким образом, общее число выздоровевших увеличилось до 136 670 человек.

Ракова напомнила, что москвичи, которые выздоровели от коронавируса, могут стать донорами плазмы.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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