Россиянам рекомендовали отказаться от колбасы в окрошке
Роскачество рекомендовало россиянам, следящим за питанием, отказаться от докторской колбасы в окрошке, сообщается на сайте организации.
Чтобы снизить количество калорий, эксперты советуют заменить колбасу (257 ккал/100 г) на отварную курицу (113 ккал/100 г) или индейку (130 ккал/100 г).
Также Роскачество рекомендует использовать кефир низкой жирности или минеральную воду. Квас лучше приготовить дома или проследить, чтобы в покупном напитке не было сахара.
Эксперты напомнили, что окрошка противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ, потому что кефир и квас увеличивают секрецию в желудке. К тому же, стоит быть острожными болеющим желчекаменной болезнью и диабетом.
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