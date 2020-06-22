Россиянам рекомендовали отказаться от колбасы в окрошке

Роскачество рекомендовало россиянам, следящим за питанием, отказаться от докторской колбасы в окрошке, сообщается на сайте организации.

Чтобы снизить количество калорий, эксперты советуют заменить колбасу (257 ккал/100 г) на отварную курицу (113 ккал/100 г) или индейку (130 ккал/100 г).

Также Роскачество рекомендует использовать кефир низкой жирности или минеральную воду. Квас лучше приготовить дома или проследить, чтобы в покупном напитке не было сахара.

Эксперты напомнили, что окрошка противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ, потому что кефир и квас увеличивают секрецию в желудке. К тому же, стоит быть острожными болеющим желчекаменной болезнью и диабетом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Индекс окрошки» вырос до 409 рублей в Москве

— Как выбрать ингредиенты для окрошки, поделились в Роскачестве