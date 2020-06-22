На полюсе холода в Якутии температура воздуха прогрелась до +38°С

Температура воздуха в якутском городе Верхоянск, известного как северный полюс холода, прогрелась до +38°С, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяну Маршалик.

Подобный абсолютный максимум — +38,3°С — зафиксирован в Якутске в 2010 году.

Причиной такой теплой погоды Маршалик назвала резко континентальный климат Якутии и мощный антициклон с Востока. Она рассказала, что зимой температура в Якутии опускается ниже -60°С, а летом поднимается выше +30°С.

«Уже скоро все встанет на свои места», — добавила метеоролог. По ее словам, жара отступит после 26 июня — в Верхоянске похолодает до +15°С, возможно будут осадки в виде мокрого снега.