Пять россиянок старше 60 лет стали мамами в 2019 году

Пять россиянок старше 60 лет впервые стали мамами в 2019 году, еще 14 женщин — во второй и последующие разы, пишет РИА «Новости».

«Растет рождаемость среди женщин старших возрастов и даже позднее традиционно принятого возраста, что говорит о развитии медицины в общем и о репродуктивных технологиях», — приводятся слова завлабораторией РЭУ им. Плеханова Елены Егоровой.

Она добавила, что в 2019 году малыши появились у 300 женщин старше 50 лет, в 2018 — у 262.

По словам Егоровой, «мамы в возрасте» используют ЭКО или суррогатное материнство.

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