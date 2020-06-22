В Иркутской области продлили режим самосохранения

Режим самосохранения в Иркутской области, который ранее был введен в регионе из-за пандемии коронавируса, будет теперь действовать до 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее этот режим был продлен до 14 июня, а потом до 21 июня.

Отмечается, что власти региона советуют гражданам старше 65 лет и тем, у кого имеются хронические заболевания, находиться дома. При выходе из дома жители обязаны соблюдать безопасное расстояние, а также масочный режим в общественном транспорте, местах общего пользования и на работе.

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