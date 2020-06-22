Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 50 тысяч

За минувшие сутки число скончавшихся от коронавируса нового типа в Бразилии выросло на 641 и достигло 50 617. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

Согласно данным ведомства, за последние 24 часа в Бразилии было зафиксировано свыше 17,4 тысячи новых случаев COVID-19. Всего там выявлено 1 085 038 случаев.

При этом с начала эпидемии в стране выздоровели почти 550 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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